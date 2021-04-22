Шмыгаль поручил увеличить количество авиарейсов между Украиной и Турцией

На совещании в Кабмине обсудили пути активизации туризма между странами.

Шмыгаль поручил увеличить количество авиарейсов между Украиной и Турцией
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать пути активизации туризма между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Украинцы входят в список самых многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярных маршрутах на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами", - отметил премьер.

Он также отметил, что необходимо разработать благоприятные условия для привлечения в Украину туристов из Турции.

"Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей", - сказал премьер.

Со своей стороны посол Украины в Турции Андрей Сибига добавил, что для туристов из Турции могут быть интересными украинские города Каменец-Подольский и Хотин.

Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Евросоюзе, что поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии коронавируса.

По итогам совещания Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.

Напомним, 12 апреля РоSSия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на майские праздникиШмыгаль призвал украинцев оставаться дома на майские праздники
Взаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольствоВзаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольство
Шмыгаль: несколько областей близки к выходу из "красной" зоныШмыгаль: несколько областей близки к выходу из "красной" зоны
Стефанишина поручила провести конкурс на должность гендиректора офиса евроинтеграцииСтефанишина поручила провести конкурс на должность гендиректора офиса евроинтеграции
Зеленский и президент Финляндии обсудили ситуацию на границе между Украиной и РФЗеленский и президент Финляндии обсудили ситуацию на границе между Украиной и РФ
Турция заявила, что не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и УкраинойТурция заявила, что не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной
Меркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с УкраинойМеркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с Украиной
87 ОИК составила уточненный протокол о результатах выборов - между Вирастюком и Шевченко 422 голоса87 ОИК составила уточненный протокол о результатах выборов - между Вирастюком и Шевченко 422 голоса
РоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с УкраинойРоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с Украиной
В Офисе президента ожидают удвоения численности войск РФ на границе с УкраинойВ Офисе президента ожидают удвоения численности войск РФ на границе с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости