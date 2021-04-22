Шмыгаль поручил увеличить количество авиарейсов между Украиной и Турцией

На совещании в Кабмине обсудили пути активизации туризма между странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать пути активизации туризма между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Украинцы входят в список самых многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы на популярных маршрутах на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами", - отметил премьер.

Он также отметил, что необходимо разработать благоприятные условия для привлечения в Украину туристов из Турции.

"Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей", - сказал премьер.

Со своей стороны посол Украины в Турции Андрей Сибига добавил, что для туристов из Турции могут быть интересными украинские города Каменец-Подольский и Хотин.

Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Евросоюзе , что поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии коронавируса.

По итогам совещания Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.

Напомним, 12 апреля РоSSия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.