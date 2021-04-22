Резников: "Войны не будет ... у нас сейчас огороды по графику"

"Нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян".

Резников: "Войны не будет ... у нас сейчас огороды по графику"
Олексій Резніков
Фото: скріншот відео

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на фоне скопления роSSийских войск около границ заявил, что войны Украины с Россией не будет.

Об этом он сообщил на брифинге в Николаеве.

Резников отметил, что скопление роSSийских войск вызывает большое напряжение граждан, поэтому он решил их успокоить.

"Наверное, есть напряжение в обществе, и очень часто меня спрашивают, будет война или не будет, учитывая скопление роSSийских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения. Я вам скажу так - я очень положительно настроенный человек, войны не будет, и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, простите, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", - сказал министр.

Резников также добавил, что не ожидал ответа президента РФ Владимира Путина на предложение Владимира Зеленского о встрече на Донбассе.

"Поэтому еще раз повторяю - войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью", - сказал он.

Напомним, в марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска в невиданных даже в 2014 году количествах. Все украинские чиновники, начиная с президента Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу заявлял, что накопление войск на границах с Украиной является учениями в связи с "угрожающей деятельностью" НАТО.

Сегодня, 22 апреля, Шойгу объявил о завершении "внезапной проверки боеготовности".

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