В Украине начали вакцинировать сотрудников ГСЧС

Спасателей прививают препаратами от Sinovac и Pfizer-BioNTech.

Фото: ГСЧС

В рамках программы вакцинации сотрудников системы Министерства внутренних дел от COVID-19 в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям началась кампания по вакцинации.

Для этого спасатели получили препараты CoronaVac от Sinovac Biotech и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди личного состава и сотрудников ГСЧС вакцинация добровольна.

"Однако необходимо понимать, что чем быстрее удастся создать коллективный иммунитет, тем быстрее человечество сможет вернуться к обычному ритму жизни", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают всех, кто заботится о своем здоровье, благополучии и безопасности окружающих, не пренебрегать вакцинированием.