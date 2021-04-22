В Украине начали вакцинировать сотрудников ГСЧС
Спасателей прививают препаратами от Sinovac и Pfizer-BioNTech.
В рамках программы вакцинации сотрудников системы Министерства внутренних дел от COVID-19 в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям началась кампания по вакцинации.
Для этого спасатели получили препараты CoronaVac от Sinovac Biotech и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, информирует пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что среди личного состава и сотрудников ГСЧС вакцинация добровольна.
"Однако необходимо понимать, что чем быстрее удастся создать коллективный иммунитет, тем быстрее человечество сможет вернуться к обычному ритму жизни", - говорится в сообщении.
В ГСЧС призывают всех, кто заботится о своем здоровье, благополучии и безопасности окружающих, не пренебрегать вакцинированием.
Напомним, что вакцинация от коронавируса работников системы МВД началась 17 апреля. Первыми вакцинировали гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работников общественной безопасности, подразделения патрульной полиции.