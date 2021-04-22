Аваков проверил силы МВД в зоне Операции Объединенных сил в Мариуполе

Министр отметил, что сейчас готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне Операции Объединенных сил в Мариуполе. Аваков отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году.

На канале Telegram МВД отметили, что готовность значительно улучшена и с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Арсен Аваков.

Напомним также, что в настоящее время Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей. Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Кроме того, СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях. Спецслужба проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства.

В ходе учений спецслужба задержала автобусы с более 60 "титушками", которые хотели дестабилизировать ситуацию и создать "картинку для росСМИ". По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророSSийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

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