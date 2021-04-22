Киевсовет существенно увеличил расходы на медиков и педагогов, - Кличко

На сферу образования депутаты выделили дополнительных 748 млн грн, на здравоохранение - 790,5 млн грн.

Киевсовет существенно увеличил расходы на медиков и педагогов, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Киевсовет одобрил изменения в бюджет столицы на 2021 год: увеличены расходы на доплаты медикам, зарплаты педагогов и транспортников, а также финансирование отрасли ЖКХ. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по результатам заседания.

«Речь идет об увеличении зарплат столичных педагогов, об увеличении доплат киевским медикам, о средствах на зарплаты столичным транспортникам. А также об обновлении жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонте и закупке лифтов в столичные дома и на программу софинансирования тепломодернизации домов 70/30, обновлении городских парков и скверов, детских и спортивных площадках», - заявил Кличко.

Он отметил, что на сферу образования депутаты выделили дополнительных 748 млн грн, на здравоохранение – 790,5 млн грн, на транспорт и дорожное хозяйство – 5,5 млрд грн, на ЖКХ – 1,5 млрд грн, на социальную защиту киевлян - 262 млн грн, на сферу культуры - 261 млн грн, на физическую культуру и спорт - 261 млн грн. В целом, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд гривен.

Кличко отметил, что несмотря на сложную ситуацию, городские власти делают все возможное для поддержки киевлян.

«Сегодня мы делаем все, чтобы удержать ситуацию - и эпидемиологическую, и экономическую. Пандемия вызвала кризис, который мир будет преодолевать еще долго. Но необходимо, в первую очередь, поддерживать тех, от кого сегодня зависит здоровье и жизнь людей, обучение наших детей. И тех, кто работает на жизнеобеспечение нашего города и комфорт его жителей. Необходимо и дальше развивать и изменять нашу столицу. И мы все для этого делаем», - резюмировал Виталий Кличко.

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