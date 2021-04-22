Порошенко считает раздачу роSSийских паспортов гражданам Украины фактором опасности

Указ Путина о раздаче роSSийских паспортов сотням тысяч украинских граждан, который он издал ровно два года назад, является фактором дополнительной опасности для Украины. Об этом в эфире телеканалов Прямой, 5 канал и Эспрессо сказал экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он отметил, что таким образом Кремль в свое время оправдал свою агрессию против Грузии. По мнению Порошенко, «паспортизация» наших граждан требует реакции украинской власти.

«Ровно два года назад, в апреле 2019 года, сразу же после второго тура президентских выборов, мы имели указ президента-убийцы Путина «Об упрощении порядка выдачи роSSийских паспортов жителям ОРДО, ОРЛО». К чему это привело? На 1 января полумиллиону украинских граждан нарочно всучили роSSийский паспорт с двуглавой курицей. За эти 4 месяца еще пару сотен тысяч получили роSSийские паспорта», - констатировал Петр Порошенко.

«В 2008 году раздачей роSSийских паспортов в Абхазии и Южной Осетии оправдывали грубую, прямую агрессию РФ на территории суверенной, независимой и дружественной нам страны Грузии. И после этого на самом деле ситуация значительно ухудшилась», - отметил экс-президент.

По его мнению, у власти есть конституционное право подписать санкции, синхронизировав их с санкциями США .

Трудно объяснить миру, почему США , наши партнеры по коалиции санкции против россиян принимают, а единственная страна, которая их не принимает, - это Украина. Что вам еще нужно для того, чтобы построить доверие с нашими партнерами, которое мы шаг за шагом строили 5 лет?» - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что до сих пор нет реакции власти на фактическое блокирование со стороны РоSSии акватории Азовского моря.