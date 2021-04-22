Послы стран Большой семерки призвали к продолжению реформ, которые обеспечат устойчивость Украины
Послы отреагировали на встречу с Порошенко.
Фото: eurosolidarity.org
Послы стран Большой семерки, которые накануне провели встречу с экс-президентом Петром Порошенко, отметили необходимость продолжения реформ, которые обеспечат экономическое развитие Украины.
«Послы G7 провели широкую дискуссию с Петром Порошенко, 5-м Президентом Украины и лидером «Европейской Солидарности» о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине», - сообщается на официальной странице Группы семи в Твиттере.
«Послы подчеркнули, что для успеха реформ, которые обеспечат устойчивость и процветание Украины, нужно, чтобы все заинтересованные стороны работали вместе на достижение результатов, которых заслуживает страна», - говорится в сообщении послов стран Семерки.
Посли G7 провели широку дискусію з @poroshenko, 5-м Президентом України та лідером @Euro_Solidarity, щодо ситуації з безпекою, реакції на пандемію COVID-19 та прогресу в реформах в ??. 1/2
Напомним, ранее пресс-служба "Европейской солидарности" сообщала, что во время встречи с послами государств Группы семи и Европейского Союза обсуждались вопросы безопасности и противодействия пандемии коронавируса.