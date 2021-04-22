77% украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности, - Денисова

Фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический.

77% украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности, - Денисова
Фото: Главком

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. К ней обращаются граждане по поводу низкого уровня прожиточного минимума.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По словам Денисовой, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2 189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4 714 гривен.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", - сообщила она.

Отметим, что суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2 270 гривен.

Ранее Денисова сообщала, что за чертой бедности находится более четверти украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
13 украинских военных госпитализировали из-за коронавируса13 украинских военных госпитализировали из-за коронавируса
Корабли РФ осуществили провокацию в отношении украинских катеров в Азовском мореКорабли РФ осуществили провокацию в отношении украинских катеров в Азовском море
В сирийских лагерях остается около 40 украинских женщин и детей, - HRWВ сирийских лагерях остается около 40 украинских женщин и детей, - HRW
Боевики на Донбассе удерживают 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих, - ДенисоваБоевики на Донбассе удерживают 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих, - Денисова
Боррель обсудил с Блинкеном ситуацию с войсками РФ на украинских границахБоррель обсудил с Блинкеном ситуацию с войсками РФ на украинских границах
В отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУВ отношении всей "топ-десятки" украинских контрабандистов открыты уголовные производства, - СБУ
Государства ОБСЕ осудили наращивание Россией войск на украинских границахГосударства ОБСЕ осудили наращивание Россией войск на украинских границах
У украинского политзаключенного Приходько ухудшилось здоровье, - ДенисоваУ украинского политзаключенного Приходько ухудшилось здоровье, - Денисова
Денисова требует проверить факт применения пыток к арестованному в Крыму журналисту ЕсипенкоДенисова требует проверить факт применения пыток к арестованному в Крыму журналисту Есипенко
В украинских городах возобновились протесты против жесткого карантинаВ украинских городах возобновились протесты против жесткого карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости