77% украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности, - Денисова

Фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. К ней обращаются граждане по поводу низкого уровня прожиточного минимума.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По словам Денисовой, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2 189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4 714 гривен.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", - сообщила она.

Отметим, что суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2 270 гривен.

Ранее Денисова сообщала, что за чертой бедности находится более четверти украинцев.