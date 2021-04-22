В Пакистане в результате теракта на парковке элитного отеля погибли пять человек

По данным СМИ, объектом нападения мог быть посол Китая, но его в этот момент не было в отеле.

В пакистанском городе Кветта в результате взрыва на парковке элитного отеля Serena погибли пять человек, ранения получили еще 12. Талибы заявили, что взрывчатка была направлена против полицейских и других официальных лиц, пишет BBC.

В "Талибане" заявили, что это было нападение террориста-смертника с использованием авто, наполненного взрывчаткой. Сначала сообщали, что целью нападения был посол Китая Нонг Ронг, который мог присутствовать в отеле. Однако террористы дипломата в своих сообщениях не вспомнили.

Взрывчатка сдетонировала в одной машине, но огонь от нее перекинулся на другие. По сообщениям местных СМИ , все гости отеля в безопасности. Известно, что погибли два охранника.

Глава МВД Пакистана Рашид Ахмад подтвердил, что взорвалась заминированная машина, а посол Китая в это время был в другом месте. Отель Serena является самым известным в Кветте, обычно там останавливаются дипломаты и правительственные чиновники.

"Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных людей в результате трусливого террористического нападения в Кветте, которое заслуживает осуждения", - прокомментировал премьер-министр Пакистана Имран Хан.

В последние месяцы эта группировка вместе с другими боевыми организациями активизировали нападения на районы вблизи границы с Афганистаном.

Напомним, в Пакистане неизвестные застрелили судью антитеррористического суда Афтаба Африди и трех членов его семьи. По данным властей, нападение произошло на северо-западе страны, в долине Сват, поздно вечером 4 апреля.