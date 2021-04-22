В Пакистане в результате теракта на парковке элитного отеля погибли пять человек

По данным СМИ, объектом нападения мог быть посол Китая, но его в этот момент не было в отеле.

В Пакистане в результате теракта на парковке элитного отеля погибли пять человек
Фото: скриншот відео

В пакистанском городе Кветта в результате взрыва на парковке элитного отеля Serena погибли пять человек, ранения получили еще 12. Талибы заявили, что взрывчатка была направлена против полицейских и других официальных лиц, пишет BBC.

В "Талибане" заявили, что это было нападение террориста-смертника с использованием авто, наполненного взрывчаткой. Сначала сообщали, что целью нападения был посол Китая Нонг Ронг, который мог присутствовать в отеле. Однако террористы дипломата в своих сообщениях не вспомнили.

Взрывчатка сдетонировала в одной машине, но огонь от нее перекинулся на другие. По сообщениям местных СМИ, все гости отеля в безопасности. Известно, что погибли два охранника.

Глава МВД Пакистана Рашид Ахмад подтвердил, что взорвалась заминированная машина, а посол Китая в это время был в другом месте. Отель Serena является самым известным в Кветте, обычно там останавливаются дипломаты и правительственные чиновники.

"Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных людей в результате трусливого террористического нападения в Кветте, которое заслуживает осуждения", - прокомментировал премьер-министр Пакистана Имран Хан.

В последние месяцы эта группировка вместе с другими боевыми организациями активизировали нападения на районы вблизи границы с Афганистаном.

Напомним, в Пакистане неизвестные застрелили судью антитеррористического суда Афтаба Африди и трех членов его семьи. По данным властей, нападение произошло на северо-западе страны, в долине Сват, поздно вечером 4 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Плиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять летПлиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять лет
На Донбассе в результате минометного обстрела погиб украинский военный, еще один раненНа Донбассе в результате минометного обстрела погиб украинский военный, еще один ранен
Пять грузовиков везут гумпомощь ООН на оккупированные территории ДонбассаПять грузовиков везут гумпомощь ООН на оккупированные территории Донбасса
Президент лишил гражданства трех человек, вероятно причастных к контрабанде, - источникиПрезидент лишил гражданства трех человек, вероятно причастных к контрабанде, - источники
С начала года на Донбассе оккупанты 6 раз применяли запрещенные мины ПОМ-2, один человек погибС начала года на Донбассе оккупанты 6 раз применяли запрещенные мины ПОМ-2, один человек погиб
Друг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИДруг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИ
На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военныйНа Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный
Оккупанты на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ в воскресеньеОккупанты на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье
МВФ прогнозирует сокращение численности населения Украины на 1 млн человекМВФ прогнозирует сокращение численности населения Украины на 1 млн человек
Количество претендентов на пост главы налоговой сократилось до шести человекКоличество претендентов на пост главы налоговой сократилось до шести человек
Последние новости
Подгружаем последние новости