Лидер эрзян по квоте украинской делегации выступил в ООН с обвинениями в адрес Москвы

Главный старейшина мордовского народа Сыресь Боляень выступил по квоте украинской делегации с обвинениями в адрес Москвы на XX сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Его доклад стал первой речью на официальном мероприятии ООН , произнесенной на эрзянском языке, сообщил в Facebook сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

"Уже с первых предложений мордовский деятель ошеломил роSSийскую делегацию: «За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В похожей ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам РоSSии запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Тот, кто борется за права своего народа, - преследуется полицией как экстремист, подвергается принудительному психиатрическому лечению как сумасшедший»", - воспроизвел слова Боляеня Подобед.

Главный старейшина эрзян призвал международное сообщество усилить давление на РоSSийскую Федерацию.

"Эрзя могут выжить в пандемию коронавируса, но не могут выжить в РоSSийской Федерации. Только международное давление на Москву способно уберечь нас от последней фазы этноцида", - заявил он.

Боляень передал Секретариату Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов заявление о нарушении прав коренных народов в РоSSийской Федерации. В документе обращается внимание ООН на политически мотивированное судебное преследование Татарского общественного центра, общественной организации "Башкорт" и запрет ее деятельности. Также перечисляются судебные процессы против лидеров татарского, ингушского, калмыцкого, черкесского и бурятского национальных движений.

"Важно, чтобы Украина развивала подобные инициативы. Не только "глубокую обеспокоенность"", - заявил Подобед.

Эрзя (эрзяне) - финно-угорский народ, проживающий в Мордовском округе.