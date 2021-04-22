В Донецкой области СБУ разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований и схрон мин

Правоохранители разоблачили личности боевиков во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе.

Фото: СБУ

В Донецкой области Служба безопасности Украины выявила 10 участников незаконных вооруженных формирований, двух организаторов псевдореферендума 2014 года и схрон с минами боевиков.

Правоохранители разоблачили личности боевиков во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе, сообщили в пресс-службе СБУ .

"Сейчас проверяется информация об их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства. Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБ Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из схрона были изъяты 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона", - добавили в сообщении.

Фото: СБУ

Также проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого референдума 2014 года в Донецкой области. По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Профилактические мероприятия проводились во взаимодействии с Национальной гвардией, полицией и Госпогранслужбой.

Напомним, что на этой неделе контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.