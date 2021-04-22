Представитель правительства в Раде опроверг отмену норм о бесплатных 2 гектарах земли

В Украине, наоборот, могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков.

Представитель правительства в Раде опроверг отмену норм о бесплатных 2 гектарах земли
Фото: pridnestrovie-daily.net

Нормы бесплатной передачи земельных участков украинцам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. Они действуют и не могут быть отменены.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает "РБК-Украина".

Таким образом он прокомментировал информацию о возможной отмене права на бесплатные 2 гектара земли из-за принятия Кабмином проекта закона о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения.

По словам Мокана, в Украине, наоборот, могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве".

"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", - подчеркнул представитель правительства в Раде.

В частности, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.

Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

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