Представитель правительства в Раде опроверг отмену норм о бесплатных 2 гектарах земли
В Украине, наоборот, могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков.
Нормы бесплатной передачи земельных участков украинцам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. Они действуют и не могут быть отменены.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает "РБК-Украина".
Таким образом он прокомментировал информацию о возможной отмене права на бесплатные 2 гектара земли из-за принятия Кабмином проекта закона о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения.
По словам Мокана, в Украине, наоборот, могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков.
Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном крестьянском хозяйстве".
"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное крестьянское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", - подчеркнул представитель правительства в Раде.
В частности, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.
Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.