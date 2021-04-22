Резников: война за воду очень дорого обойдется РоSSии

"Так просто воду они не получат. Им придется пролить кровь роSSийских солдат".

Резников: война за воду очень дорого обойдется РоSSии
Фото: предоставлено пресс-службой

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников считает, что теоретическая война за воду для Крыма дорого обойдется РоSSии.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Официальные данные, которые не опровергают россияне, у них вооруженные силы - это миллион солдат, на всю РоSSийскую Федерацию, на 144 миллиона населения и всю их территорию. Им же надо еще держать границы и так далее. Какой контингент им надо иметь, чтобы атаковать? Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас с вами официальный контингент - 250 тысяч, публичные данные наших Вооруженных сил. Плюс 50 тысяч Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошел, если не ошибаюсь, 460 тысяч наших граждан", - сказал Резников.

По его словам, такое распределение сил означает, что возможное наступление обязательно приведет к потерям среди роSSийских войск.

"Это будет очень дорогая история для РоSSии. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь роSSийских солдат", - сказал Резников.

Он добавил, что захват Крыма имел логику для РоSSии - "они получили эту мечту "русского" Крыма, Севастополя, они получили авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, контроль Сирии, Турции". А что получит РоSSия, если пойдет к Днепру, - не понятно.

Напомним, Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение полуострова Крым будет восстановлено только после деоккупации.

В начале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что будут судиться с Украиной из-за перекрытия канала.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Высланный из РоSSии украинский консул Сосонюк продолжит работу в МИДВысланный из РоSSии украинский консул Сосонюк продолжит работу в МИД
Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление по поводу агрессивных действий РФУкраина, Польша и Литва сделали совместное заявление по поводу агрессивных действий РФ
Бундестаг проведет парламентские слушания из-за эскалации агрессии РоSSии против УкраиныБундестаг проведет парламентские слушания из-за эскалации агрессии РоSSии против Украины
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Посол США уезжает из РоSSииПосол США уезжает из РоSSии
Европейский Союз осудил решение РоSSии выслать 20 чешских дипломатовЕвропейский Союз осудил решение РоSSии выслать 20 чешских дипломатов
Порошенко в разговоре с Туском призвал европейских партнеров усилить санкции против РоSSии и поддержать предоставление Украине ППорошенко в разговоре с Туском призвал европейских партнеров усилить санкции против РоSSии и поддержать предоставление Украине П
Кулеба призвал ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSииКулеба призвал ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSии
США поддерживают ответ Чехии на действия РоSSии, - ГосдепСША поддерживают ответ Чехии на действия РоSSии, - Госдеп
Последние новости
Подгружаем последние новости