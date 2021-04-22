Резников: война за воду очень дорого обойдется РоSSии

"Так просто воду они не получат. Им придется пролить кровь роSSийских солдат".

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников считает, что теоретическая война за воду для Крыма дорого обойдется РоSSии.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Официальные данные, которые не опровергают россияне, у них вооруженные силы - это миллион солдат, на всю РоSSийскую Федерацию, на 144 миллиона населения и всю их территорию. Им же надо еще держать границы и так далее. Какой контингент им надо иметь, чтобы атаковать? Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас с вами официальный контингент - 250 тысяч, публичные данные наших Вооруженных сил. Плюс 50 тысяч Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошел, если не ошибаюсь, 460 тысяч наших граждан", - сказал Резников.

По его словам, такое распределение сил означает, что возможное наступление обязательно приведет к потерям среди роSSийских войск.

"Это будет очень дорогая история для РоSSии. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь роSSийских солдат", - сказал Резников.

Он добавил, что захват Крыма имел логику для РоSSии - "они получили эту мечту "русского" Крыма, Севастополя, они получили авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, контроль Сирии, Турции". А что получит РоSSия, если пойдет к Днепру, - не понятно.

Напомним, Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение полуострова Крым будет восстановлено только после деоккупации.

В начале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что будут судиться с Украиной из-за перекрытия канала.