Посол Грузии вернулся в Украину после почти годичного отсутствия

Угроза нападения РоSSии затмила обиду за назначение Саакашвили.

Посол Грузии вернулся в Украину после почти годичного отсутствия
Фото: mfa.gov.ua

Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе вернулся в Украину после почти годичного отсутствия.

Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Украины.

Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года. Это произошло из-за обострения в отношениях двух стран, которое стало следствием назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

В начале апреля 2021 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что посла нужно вернуть в связи с роSSийской эскалацией на границах с Украиной. "Ситуация вокруг Украины, как и повестка дня отношений двух стран, те общие вызовы, которые стоят перед Грузией и Украиной, ситуация с безопасностью в регионе в целом требуют нахождения на месте главы грузинской миссии", - пояснил МИД Грузии позицию Зурабишвили.

Окончательная договоренность о возвращении посла была достигнута во время телефонного разговора Зурабишвили с президентом Владимиром Зеленским 15 апреля, и через несколько дней посол Шарашенидзе вернулся в Киев.

21 апреля он встретился с заместителем министра иностранных дел Василием Боднаром, во время встречи "стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе".

Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Они обсудили возможную встречу Зурабишвили и Зеленского в течение этого года.

Шарашенидзе работает послом в Украине с 2019 года.

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