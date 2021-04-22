Высланный из РоSSии украинский консул Сосонюк продолжит работу в МИД

После отпуска он вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства.

Высланный из РоSSии украинский консул Сосонюк продолжит работу в МИД
Фото: Макс Требухов

Высланный из РоSSии консул Генерального консульства в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк продолжит работу в Министерстве иностранных дел.

Вчера, 21 апреля, он покинул пределы РоSSии, сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии LB.ua.

Украине он планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы. Мы должны понимать, что работа украинских дипломатов в РоSSии, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз и провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение роSSийской стороной своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса", - отметил он.

В МИД подчеркнули, что высоко ценят работу Александра Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в РоSSии. После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В МИД РоSSии в связи с инцидентом вызвали временного поверенного в делах Украины в РоSSийской Федерации Василия Покотило.

Украина в ответ на это выслала старшего дипломата посольства РоSSии в Киеве. Вчера он уехал из Украины.

Затем ФСБ РоSSии обвинила украинского консула Александра Сосонюка в том, что он якобы хотел "купить закрытые базы данных россиян", в частности, по уголовным делам. МИД РоSSии обвинил украинского консула Александра Сосонюка в том, что он якобы хотел приобрести информацию для "подготовки политических репрессий" против украинцев с двойным гражданством.

В МИД Украины назвали задержание консула заранее спланированной спецоперацией. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Сосонюк встретился в ресторане со своей знакомой, которая внезапно начала доставать какие-то непонятные материалы.

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