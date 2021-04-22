НАТО проведет саммит 14 июня

Лидеры альянса соберутся в Брюсселе впервые за полтора года.

НАТО проведет саммит 14 июня
Фото: Юрий Михайлов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

В своем заявлении Столтенберг сообщил, что в повестке дня саммита будут стоять вопросы агрессивных действий РоSSии, угрозы терроризма и кибератак, новых разрушительных технологий, влияния изменения климата на безопасность и подъема Китая.

Напомним, что предыдущий саммит НАТО состоялся в декабря 2019 года в Великобритании.

В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса.

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