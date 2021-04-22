РоSSийские паспорта получили 400 тысяч жителей ОРДЛО

"Люди, которые получили паспорта РоSSийской Федерации, они в РФ бесправны".

РоSSийские паспорта получили по меньшей мере 400 тысяч жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников.

"Статистика постоянно меняется, [россияне] заявляют одно, мы проверяем - другое. Но минимум 400 тыс. есть, это правда", - сообщил вице-премьер.

Еще в декабре он говорил, что украинцев с паспортами РоSSии на оккупированных территориях около 300 тысяч.

Резников добавил, что роSSийский паспорт не делает этих граждан россиянами.

"Люди, которые получили паспорта РоSSийской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в РоSSию, его выгонят ... Поэтому наличие этих паспортов - это только повод. Захотят ли россияне пойти на вторжение якобы для защиты этих граждан? У них этот сценарий, я уверен, есть. Но воспользуются ли они им? Моя надежда и ожидание, что этого не произойдет. Зачем? Чтобы что? Мало того, мы не поддаемся на провокации. Они получили довольно жесткую реакцию, я думаю , они ее настолько жесткой и не ожидали от мира", - сказал Резников.

Напомним, что весной 2019 года президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указы Путина "бессмысленными".