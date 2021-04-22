Два самолета и беспилотник НАТО провели разведку вокруг Крыма

Полет разведывательного самолета ВВС США был зафиксирован и у западных границ РоSSии.

Американский и британский разведывательные самолеты, а также стратегический беспилотник ВВС США в среду выполнили многочасовые полеты вблизи Крыма.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западных авианаблюдателей.

По их данным, разведчики выполняли задачи, в частности, в воздушном пространстве южнее Крыма, где РоSSия до 24 апреля ввела ограничения на полеты воздушных судов.

В операции были задействованы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W.

Кроме того, за воздушной обстановкой в Крыму наблюдал французский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления E-3C Sentry AWACS, который барражировал вблизи румынского побережья.

После выполнения полета вблизи Крыма, а также побережья Краснодарского края американский беспилотник Global Hawk направился на юго-восток Украины, где осуществлял пролеты вдоль линии разграничения.

Сообщается, что в среду был также зафиксирован полет у западных границ РоSSии разведывательного самолета ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации. Он совершал полет в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, курсируя вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Напомним, РоSSия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря.