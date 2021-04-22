Минздрав разрешил работодателям записывать работников в очередь на коллективную вакцинацию от коронавируса

Компания должна иметь от 50 желающих привиться.

Минздрав разрешил работодателям записывать работников в очередь на коллективную вакцинацию от коронавируса
Фото: kyivcity.gov.ua

Минздрав предоставил возможность проводить коллективную вакцинацию от ковида для работодателей, имеющих в штате более 50 человек, желающих вакцинироваться.

Они могут записаться в очередь на прививку против коронавируса через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", - отметил он.

Чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий:

  • оставить заявку через контакт-центр;
  • определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составить поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
  • обеспечить соблюдение санитарных норм, наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок.

Напомним, что индивидуально записаться в список на вакцинацию можно в приложении "Дия" и через семейного врача. О том, как сейчас проходит иммунизация украинцев от коронавируса, читайте в материале LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".

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