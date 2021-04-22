Украина попросила отключить РоSSию от SWIFT в случае новой агрессии

Украина попросила западных союзников подготовить новые санкции против РоSSии в случае новой агрессии. По словам министра Дмитрия Кулебы, наказанием за нападение могло бы стать отключение РФ от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. То есть ситуация может повернуться в любую сторону. И вот почему реакция Запада, консолидированная реакция Запада, сейчас так важна - чтобы не позволить Путину принять это решение", - сказал Кулеба.

Он сообщил, что во время виртуальной встречи с министрами иностранных дел стран Евросоюза предложил им рассмотреть "отключение РоSSии от SWIFT" как части нового пакета экономических санкций в случае военной эскалации.

Кулеба также прокомментировал вчерашнее заявление президента РоSSии Владимира Путина, который предостерег мир от перехода красных линий в отношении РФ .

"Я понял сообщение президента Путина так: мы будем переходить ваши красные линии, но переходить наши красные линии вам нельзя, и мы будем сами определять, где проходят наши красные линии", - сказал Кулеба.

Напомним, что экономические и секторальные санкции в отношении РоSSийской Федерации были впервые введены Европейским Союзом в 2014 году на основании Решения Совета ЕС 2014/512/CFSP (от 31 июля 2014) и применяются в отношении отдельных отраслей экономики РоSSийской Федерации, в частности: финансовая сфера - ограничение операций и контрактов с рядом банков; экспорт в РоSSию военной техники, технологий и товаров двойного назначения; ограничения ЕС на экспорт оборудования и технологий в РФ в энергетической сфере касаются продукции и технологий, предназначенных для разведки глубоководных природных ресурсов и добычи нефти, разведки арктических запасов нефти и проектов добычи сланцевой нефти.

Санкции предусматривают следующие основные запреты: