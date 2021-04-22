В Берлине полиция применила силу для разгона акций против ковидних ограничений

На улицы столицы Германии вышли около 11 тыс. человек, задержаны 200 человек.

В Берлине полиция применила силу для разгона акций против ковидних ограничений
Фото: twitter.com/ZyiteGadgets

В Берлине в среду, 21 апреля, с протестом против принятия Бундестагом поправок, ужесточающих закон о защите от инфекционных болезней, на улицы вышли около 11 тысяч человек. Полиция задержала около 200 протестующих, сообщает DW.

Днем около Бранденбургских ворот собралось около 8 тыс. противников антикоронавирусных ограничений. Они скандировали лозунги "Мир, свобода, нет - диктатуре!", "Сопротивление", "Мы - народ!"

"Поскольку присутствующие, вопреки требованиям, отказывались соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски, полиция решила разогнать их. Демонстранты сопротивлялись, вступив в столкновения с правоохранителями, в ход пошли кулаки и бутылки. Полиция в ответ применила перечный газ", - говорится в сообщении .

В операции были задействованы около 2200 полицейских. Десятки человек были задержаны за сопротивление властям, нападение на стражей порядка и попытки отбить у полиции задержанных соратников.

Позже около 3 тысяч человек собрались на акцию протеста возле дворца Бельвю - резиденции президента ФРГ. Полиция вновь применила силу для разгона демонстрантов.

Одобренные депутатами Бундестага поправки в закон о защите от инфекционных болезней предусматривают единые для всей Германии меры борьбы с эпидемией коронавируса. В округах и городах с высоким уровнем инфицирования предусмотрен комендантский час с 22:00 до 5:00, закрытие школ и строгие правила для работы магазинов. Так называемый "аварийный тормоз" пускают в ход, если число инфицированных в том или ином округе или городе в течение недели превышает 100 на каждые 100 тысяч человек.

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