Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и БМП

С начала суток зафиксировано уже три обстрела со стороны роSSийских наемников.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и БМП
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано уже три вражеских обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Неподалеку от Песков и Пивденного роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а около Шумов и Первомайска - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новгородского противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а около Каменки - из станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки роSSийские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 22 апреля зафиксировано три обстрела со стороны роSSийско-оккупационных войск.

В частности, неподалеку от Пивденного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а около поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе ООС.

Напомним, 20 апреля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

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