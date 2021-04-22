Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление по поводу агрессивных действий РФ

Депутаты стран "Люблинского треугольника" приехали в Донецкую область.

Фото: dn.gov.ua

Представители Украины, Польши и Литвы - стран "Люблинского треугольника" - сделали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий РоSSии во время встречи в Широкино в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, первый заместитель главы ВР Украины господин Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата-Мария Гошевска, вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударгас вчера посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - РоSSия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен, и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!", - сказал Паулюс Саударгас, подытоживая первый день визита вице-спикерив украинского, польского и литовского парламентов в Донецкую область.

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: dn.gov.ua

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь, и виновник этого - РоSSийская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошение на эти земли", - сказала вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата-Мария Гошевска.

В Широкино представители трех парламентов сделали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий РоSSии и скрепили это заявление своими подписями в расположении одной из воинских частей, которые держат линию украинской обороны вокруг Мариуполя.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua
Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

"Настоящие друзья познаются в беде. Это на практике доказывают представители стран Люблинского треугольника, которым я очень благодарен за солидарность с Украиной и поездку в Донецкую область", - подчеркнул Руслан Стефанчук, которого цитирует пресс-служба Верховной Рады.

"Люблинский треугольник" - это формат, созданный Украиной, Польшей и Литвой, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

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