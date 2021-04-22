Ермак проинформировал послов стран G7 о ситуации у границ Украины

Он также рассказал о ходе переговоров о прекращении войны и установлении мира.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки".

ОБ этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Прежде всего Андрей Ермак проинформировал дипломатов о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны и установлении мира, в том числе на уровне политических советников лидеров стран - участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Он отметил, что на последней видеоконференции советников 19 апреля из-за позиции РоSSийской Федерации не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе.

С другой стороны, 20 апреля, во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, практически был согласован полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня.

"Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня. Также украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ безусловно собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут гибель людей. Считаем, что должна быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы", - сказал Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса Президента отметил, что не движется процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", - рассказал он.

Андрей Ермак также отметил, что Украина, как и все международное сообщество, требует и ждет отвода роSSийских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7. Кроме того, по его словам, чрезвычайно важна поддержка со стороны стран "Большой семерки" пути Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, 20 апреля подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала проект Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

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