Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 контрабандистов

Документ предусматривает введение санкций в отношении 13 физических лиц и 95 компаний сроком на три года.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении второй части санкций против контрабандистов.

Соответствующий указ №169/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает введение санкций в отношении 13 физических лиц. Среди них Араик Амирханян, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полуситок, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов, Юрий Дворак.

Санкции в отношении этих граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренды государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Также санкции введены против 95 компаний на три года. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, и тому подобное.

Напомним, 15 апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел вторую часть санкций против контрабандистов.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля. На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".