В Сенате США поддержали проект закона, увеличивающий военную помощь для Украины

Законопроект получил двухпартийной поддержки американских законодателей.

В Сенате США поддержали проект закона, увеличивающий военную помощь для Украины
Фото: Макс Требухов

Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act), который предполагает увеличение объема американской военной помощи для Украины.

Об этом в Facebook сообщила Посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения РоSSии в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму", - сообщила дипломат.

Законопроект получил двухпартийную поддержку американских законодателей. Его инициаторами выступили сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роберт Портман и Джон Баррассо, а также представители Демократической партии Роберт Менендес, Крис Мерфи и Джин Шахин.

Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до $300 млн, включая летальное оружие.

"Теперь ждем быстрого принятия законопроекта Конгрессом США", - написала Маркарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США 25 февраля.

20 апреля Маркарова вылетела в Вашингтон, чтоб приступить к работе в составе украинской дипломатической миссии.

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