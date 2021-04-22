ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию

Судьи считают действия президента Украины незаконными.

ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Судьи Окружного административного суда Киева направили обращение к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы в связи с инициативой Президента Украины Владимира Зеленского по ликвидации ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В письме судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и предусматривает необходимым условием инициативы по ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве", - сказано в сообщении.

Судьи считают, что Зеленский подал законопроект при отсутствии определенных законодательством оснований. По их мнению, инициатива президента направлена только на увольнение судей и работников админсуда, поскольку не предусматривается процедура перевода их во вновь созданный орган.

В обращении к ПАСЕ в ОАСК указывают, что президент не может увольнять судей таким образом и не имеет возможности обвинять их в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и сотрудников ОАСК.

Судьи ОАСК считают, что президент начал незаконную процедуру их увольнения, и что эти действия негативно повлияют на верховенство права и независимость судебной власти в Украине.

Коллектив Окружного административного суда города Киева обратил внимание членов Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы на важность изучения этого вопроса как показателя фактического состояния и процесса реформирования судебной власти и вопросов ее независимости в Украине.

Как сообщали, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Вместо ОАСК предлагается создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.

Послы G7 приветствовали законопроект о ликвидации ОАСК как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине.

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