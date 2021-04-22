РоSSийский дипломат покинул территорию Украины, украинский консул - территорию РФ, - СМИ

Выдворение дипломата РФ стало ответом на неправомерное задержание сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Дипломат посольства РФ в Украине, которому Министерство иностранных дел Украины приказало покинуть территорию страны в ответ на неправомерное задержание 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, покинул территорию Украины в среду.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в Государственной пограничной службе Украины.

В то же время в МИД Украины сообщили о том, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк покинул территорию РФ .

"Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге сегодня покинул территорию РФ ", - сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В МИД РоSSии в связи с инцидентом вызвали временного поверенного в делах Украины в РоSSийской Федерации Василия Покотило.

Украина в ответ на это высылает старшего дипломата посольства РоSSии в Киеве .

Затем ФСБ РоSSии обвинило украинского консула Александра Сосонюка в том, что он якобы хотел "купить закрытые базы данных россиян", в частности по уголовным делам.