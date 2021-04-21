Поправки к Земельному кодексу отменяют какие-либо ограничения по продаже земли, - Тимошенко

Правки в Земельный кодекс вносятся с целью его перекроить и устранить государство от контроля за использованием сельскохозяйственной земли, позволить ее продавать иностранцам, снимать верхний слой плодородной почвы, отменить понятие «особо ценные земли». Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на встрече с жителями села Ольшанская Новоселица.

Лидер «Батькивщины» пообещала активистам после детального изучения всех имеющихся документов озвучить эту проблему в парламенте, оказать всю необходимую юридическую и информационную поддержку.

«В прошлом году ночью в карантин под наблюдением президента «слуги народа» приняли закон о распродаже сельскохозяйственной земли, а в этом году в локдаун они безотлагательно рассматривали поправки в Земельный кодекс, чтобы его перекроить и устранить государство от контроля за использованием сельскохозяйственной земли, позволить ее продавать иностранцам, снимать верхний слой плодородной почвы, отменить понятие «особо ценные земли». То есть сначала они разрешили продажу земли, а теперь отменяют все ограничения, чтобы владельцы могли с ней делать все, что угодно», - считает Тимошенко.

По ее убеждению, чтобы осознать весь масштаб трагичности ситуации, следует знать, что человечеству грозит голод, а борьба за ресурсы усиливается.

«В мире идет жесткая борьба за ресурсы. Специальный совет ООН сделал отчет, в котором отмечается, что сейчас в связи с ковидом и изменением погодных условий в мире практически не осталось плодородных земель, поэтому ключевая угроза - это голод. Это означает, что земля превращается в особое сокровище, на которое будут идти атаки со всех сторон. И мы это уже чувствуем», - отметила лидер «Батькивщины».

При этом она отметила, что для исправления ситуации "Батькивщина" собрала инициативную группу для проведения референдума о запрете продажи земли.

«Мы сейчас пытаемся убедить президента и его команду, что выбранный ими курс на сдачу национальных интересов - это тупиковый путь и для Украины, и для них лично, ведь рано или поздно за это придется отвечать. Сейчас надо объединиться, собрать профессиональную правительственную команду, которая знает, как поднять страну, и будет независимой от внешних сил и местной олигархии. Если мы увидим, что убедить президента нет шанса, мы будем обращаться к людям о необходимости переизбирать власть», - сообщила Юлия Тимошенко.