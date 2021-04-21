РоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве

Им приказано покинуть территорию РоSSии до конца дня 21 мая.

РоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве
Фото: tvc.ru

РоSSия сообщила о "зеркальных" действиях в ответ на высылку Вашингтоном в начале месяца десяти роSSийских дипломатов и объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства США в Москве.

Соответствующая нота 21 апреля была вручена заместителю посла США Барту Горману, сообщает МИД РФ.

Указанным сотрудникам посольства приказано покинуть территорию РоSSии до конца дня 21 мая.

"Эта мера является «зеркальным» ответом на враждебные действия американской стороны в отношении ряда сотрудников посольства РоSSии в Вашингтоне и генерального консульства РоSSии в Нью-Йорке, которые были необоснованно объявлены персонами нон грата", - говорится в сообщении.

В дипведомстве анонсировали "дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД РоSSии от 16 апреля комплекса мер в ответ на последнюю «волну» незаконных антироSSийских санкций США".

15 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против РоSSии. Под санкции попали 16 физических и 16 юридических лиц, задействованных в попытках правительства РоSSии повлиять на президентские выборы в США 2020 года, во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Алексеем Громовым. Также ограничения коснутся шести роSSийских технологических компаний, оказывающих поддержку роSSийским спецслужбам. Еще пять физических и три юридических лица попали под санкции из-за оккупации Крыма Россией.

Также США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве РоSSии в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители роSSийских разведывательных служб".

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