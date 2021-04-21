РоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве

РоSSия сообщила о "зеркальных" действиях в ответ на высылку Вашингтоном в начале месяца десяти роSSийских дипломатов и объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства США в Москве.

Соответствующая нота 21 апреля была вручена заместителю посла США Барту Горману, сообщает МИД РФ .

Указанным сотрудникам посольства приказано покинуть территорию РоSSии до конца дня 21 мая.

"Эта мера является «зеркальным» ответом на враждебные действия американской стороны в отношении ряда сотрудников посольства РоSSии в Вашингтоне и генерального консульства РоSSии в Нью-Йорке, которые были необоснованно объявлены персонами нон грата", - говорится в сообщении.

В дипведомстве анонсировали "дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД РоSSии от 16 апреля комплекса мер в ответ на последнюю «волну» незаконных антироSSийских санкций США ".

15 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против РоSSии. Под санкции попали 16 физических и 16 юридических лиц, задействованных в попытках правительства РоSSии повлиять на президентские выборы в США 2020 года, во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Алексеем Громовым. Также ограничения коснутся шести роSSийских технологических компаний, оказывающих поддержку роSSийским спецслужбам. Еще пять физических и три юридических лица попали под санкции из-за оккупации Крыма Россией .