Активисту Ратушному отменили домашний арест по подозрению в хулиганстве у Офиса президента

Коллегия судей отказала следователю в избрании какой бы то ни было меры пресечения Ратушному.

Киевский апелляционный суд отменил решение о домашнем аресте главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному за участие в акции у Офиса президента.

Кроме того, коллегия судей отказала следователю в избрании какой бы то ни было меры пресечения Ратушному.

Принимая во внимание это решение, ходатайства о взятии Романа Ратушного на поруки судом не рассматривались.

Напомним, 29 марта Печерский суд избрал Роману Ратушному меру пресечения - домашний арест с электронным браслетом на два месяца - за участие в акции протеста на ул. Банковой 20 марта.

Ратушный после оглашения решения сообщил, что будет его обжаловать и подавать иск против заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД о защите чести и достоинства.

Ходатайство о взятии Ратушного на поруки подавали народные депутаты и украинские художники.

Правозащитница Евгения Закревская во время заседания Печерского райсуда отметила, что Ратушный не является подозреваемым в уголовном производстве, поскольку момент вручения подозрения не соответствует дате составления и подписания подозрения.

Закревская добавила, что из текста подозрения и материалов ходатайства квалифицирующий признак преступления отсутствует. Она также отметила, что доказательств, доказывающих вину конкретно Ратушного, нет.

Роман Ратушный во время заседания подчеркнул, что "единственным доказательством является фотография, которая примонтирована к видео Геращенко".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, которое, по его мнению, доказывает: митинг у Офиса президента 20 марта изначально планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями.