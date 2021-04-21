Рожкова и Сологуб выиграли в ОАСК дела против Совета НБУ

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб выиграли в Окружном административном суде Киева дела против Совета НБУ и отменили выговоры и выражение им недоверия. Совет НБУ подал апелляции, пишет Finclub.

Окружной административный суд Киева 2 апреля по делу № 640/32687/20 удовлетворил иск первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой полностью.

Суд признал противоправными и отменил два решения Совета Национального банка Украины от 2 октября 2020 года: решение № 45-рд "О даче оценки Советом НБУ действиям Екатерины Рожковой, первым замглавы НБУ" и решение № 47-рд "О нарушении трудовой дисциплины Екатериной Рожковой, первым заместителем главы НБУ".

Аналогичные решения суд принял и по делу № 640/32685/20: отменил идентичные решения Совета НБУ № 46-рд и № 48-рд о выражении недоверия и вынесении выговора заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Совет НБУ должен вернуть им расходы по уплате судебного сбора - по 1681,6 грн каждому.

Совет Нацбанка 19 апреля уже обжаловал в апелляционном порядке решение суда в отношении Екатерины Рожковой, а в отношении Дмитрия Сологуба - 20 апреля.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб подали иски 23 декабря 2020 года, но суд открыл производство по делу только 3 марта.

Напомним, 2 октября Совет НБУ объявил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры. 6 октября стало известно, что Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие за их публичные выступления.

Екатерина Рожкова заявила в Facebook, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с Рожковой и Сологубом, отметил, что "Национальный банк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было". А "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что заместители главы НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

15 октября источники LB.ua сообщили, что на заседании Совета Нацбанка готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Однако заседание отменили за несколько часов до начала, объяснив это техническими причинами.

21 октября стало известно, что правление Нацбанка лишило Рожкову большинства полномочий, но не уволило. Полномочия по регулированию банковской сферы отошли непосредственно к главе НБУ Кириллу Шевченко.

18 января Печерский районный суд Киева отказал заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.

Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние заместители нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего главы правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления Шевченко на должность.