Контрразведка СБУ задержала танкиста "ДНР", он дает важные сведения о роSSийской агрессии в Украине

Боевик рассказал об участии кадровых роSSийских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники установили, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурина.

"Сотрудники спецслужбы установили личность боевика при попытке въезда в Украину с территории РФ . В настоящее время участник НВФ сотрудничает со следствием. Он дал важные указания на конкретные обстоятельства роSSийской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков «ДНР»", - говорится в сообщении.

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых роSSийских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ . Также он сдал собственные паспорта "ДНР" и РФ .