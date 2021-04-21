Контрразведка СБУ задержала танкиста "ДНР", он дает важные сведения о роSSийской агрессии в Украине

Боевик рассказал об участии кадровых роSSийских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ.

Контрразведка СБУ задержала танкиста "ДНР", он дает важные сведения о роSSийской агрессии в Украине
Фото: politeka.net

Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурина.

"Сотрудники спецслужбы установили личность боевика при попытке въезда в Украину с территории РФ. В настоящее время участник НВФ сотрудничает со следствием. Он дал важные указания на конкретные обстоятельства роSSийской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков «ДНР»", - говорится в сообщении.

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых роSSийских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта "ДНР" и РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.

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