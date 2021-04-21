Контрразведка СБУ задержала танкиста "ДНР", он дает важные сведения о роSSийской агрессии в Украине
Боевик рассказал об участии кадровых роSSийских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ.
Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурина.
"Сотрудники спецслужбы установили личность боевика при попытке въезда в Украину с территории РФ. В настоящее время участник НВФ сотрудничает со следствием. Он дал важные указания на конкретные обстоятельства роSSийской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков «ДНР»", - говорится в сообщении.
Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых роSSийских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта "ДНР" и РФ.
Сейчас следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.