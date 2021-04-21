СБУ разоблачила мошенников, которые прикрывались "связями" в Офисе президента для легализации иностранцев

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, участники которой организовали механизм незаконного въезда и легализации иностранцев в нашей стране. Дельцы ссылались на не существовавшие "связи" с чиновниками в Офисе Президента.

Сотрудники СБ Украины задокументировали два факта получения злоумышленниками денег на общую сумму более 10 тыс. долларов США . Один иностранец уже въехал в Украину из страны Персидского залива, другой оплатил "услуги" и ждал приглашения, информирует пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы имели технические возможности для подделки некоторых официальных украинских документов. На их основании иностранец мог получить паспорт гражданина Украины и документы для выезда за границу. Это открывало заказчикам путь в страны ЕС .

Правоохранители провели обыски по месту жительства двух организаторов и изъяли мобильные телефоны и носители информации с копиями документов иностранных граждан, бланки обращений в миграционные органы, переписку организаторов, другие доказательные материалы об их причастности к легализации иностранных граждан, а также большое количество патронов различного калибра.

После проведения следственных действий одному из злоумышленников уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности второго сообщника и установления точного количества фактов незаконной легализации иностранцев в Украине.