Бразилия изучала возможности сотрудничества с Южмашем

20 апреля Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (Южмаш) посетила делегация Посольства Бразилии в Украине. Возглавлял делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине господин Нортон де Андраде Мелло Рапеста.



Господина Посла сопровождали Первый Секретарь Посольства Федеративной Республики Бразилия в Украине господин Фабиано Жоэл Воллманн и Почетный консул Федеративной Республики Бразилия в городе Днепр Олег Василенко.



Как рассказали в пресс-службе "Южмаша", целью визита было обсуждение планов работы и возможностей будущего сотрудничества в космической отрасли.



Во время встречи с руководством предприятия гостям был представлен фильм о производственных возможностях "Южмаша", обсуждались вопросы возможных совместных украинского-бразильских проектов.



Господин Посол выразил искреннюю благодарность за беседу и заверил руководство "Южмаша" о предоставлении всей возможной поддержки и содействия.



Также уважаемые гости посетили цех главной сборки ракет-носителей, где ознакомились с производственными мощностями "Южмаша" и с образцами ракетно-космической техники.



