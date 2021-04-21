Бразилия изучала возможности сотрудничества с Южмашем

Бразилия изучала возможности сотрудничества с Южмашем

20 апреля Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (Южмаш) посетила делегация Посольства Бразилии в Украине. Возглавлял делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Украине господин Нортон де Андраде Мелло Рапеста.

Господина Посла сопровождали Первый Секретарь Посольства Федеративной Республики Бразилия в Украине господин Фабиано Жоэл Воллманн и Почетный консул Федеративной Республики Бразилия в городе Днепр Олег Василенко.

Как рассказали в пресс-службе "Южмаша", целью визита было обсуждение планов работы и возможностей будущего сотрудничества в космической отрасли.

Во время встречи с руководством предприятия гостям был представлен фильм о производственных возможностях "Южмаша", обсуждались вопросы возможных совместных украинского-бразильских проектов.

Господин Посол выразил искреннюю благодарность за беседу и заверил руководство "Южмаша" о предоставлении всей возможной поддержки и содействия.

Также уважаемые гости посетили цех главной сборки ракет-носителей, где ознакомились с производственными мощностями "Южмаша" и с образцами ракетно-космической техники.

МинПром по материалам Металлургпром

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