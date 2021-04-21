Кабмин приостановил работу над новым уставом ОГТСУ из-за возможности потери контроля над ГТС

Кабинет министров приостановил работу по подготовке проекта нового устава "Оператора ГТС Украины" до выяснения ситуации о возможности устранить государство от влияния на использование объектов ГТС.

Об этом говорится в публикации "МГУ і Оператор ГТС - конфлікт через "трубу".

Решение принято из-за письма члена Наблюдательного совета ОГТСУ Виктора Пинзеника, в котором он изложил свои замечания по новому уставу ОГТСУ.

"Минфину с участием наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" до рассмотрения правительством информации по вопросам, затронутым в указанном письме, принять меры по предотвращению внесения изменений в устав ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в выписке из протокола №49 заседания Кабмина от 12 апреля.

Обращаясь с письмом к премьер-министру и секретарю СНБОУ, Пинзеник акцентирует внимание на основных моментах, которые, по его мнению, "несут риски потери контроля государства над процессами в газотранспортной системе Украины".

Во-первых, "государство как собственник может быть отстранено от решений, касающихся не операционных вопросов, а развития" ГТС. Сделать это пытаются, по его мнению, через утверждение новой редакции устава ОГТСУ.

Во-вторых, после изменения структуры управления ОГТСУ смысла в существовании МГУ вообще не будет. Пинзеник убежден, что "нынешняя конструкция уже и так неустойчива для государства как собственника ГТС ... Но и эту неустойчивую конструкцию ... сейчас пытаются разрушить".

В-третьих, теряется контроль над финансовыми потоками, политикой развития и наблюдательным советом ОГТСУ, что создает угрозу невыплаты АО "МГУ" ежегодных платежей "Укртрансгазу".

В-четвертых, угроза ликвидации МГУ дает повод усомниться в проведенном анбандлинге, поскольку МГУ сначала создавали как единственного акционера независимого Оператора ГТС.

В-пятых, единственным объяснением проталкивания варианта новой редакции устава ОГТСУ, отмечает Пинзеник, является стремление устранить государство от влияния на использование объектов ГТС.