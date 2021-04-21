В Раду проходят 5 партий, "ЕС" почти сравнялась со "Слугой народа", - SOCIS

Партия "Европейская Солидарность" догоняет "Слугу народа", рейтинг двух политических сил превышает 20%. Такие результаты социологического опроса обнародовала компания SOCIS.

В рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую Солидарность" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, ВО "Батькивщина" - 10,8 %, "Силу и Честь" - 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5%-й барьер: "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3, 1%, "Наши" - 1,9%, "Партия Шария" - 1,5%, "За будущее" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "ПроПозиция" - 0,7%. Другая партия - 6,6%.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Зеленский и Порошенко. Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко – 9,7%, Игоря Смешко – 7,5%, Владимира Гройсмана – 4,5%, Евгения Мураева – 3%, Олега Ляшко – 2,7%, Дмитрия Разумкова – 2,5%, Виктора Медведчука – 2,2%, Виталия Кличко – 1,3%. Другой кандидат – 9%.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.