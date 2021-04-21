Арестованного брата Вовка уволили из Службы внешней разведки

Служба внешней разведки Украины освободила от военной службы Юрия Зонтова, которого в начале апреля задержали детективы НАБУ по подозрению в даче взятки.

Об этом сообщила пресс-служба СВР в среду.

"Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю. Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы. Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от военной службы", - говорится в сообщении.

Зонтов, который является родным братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, якобы обещал за 100 тыс. долларов организовать необходимое решение в ОАСК.

По решению Высшего антикоррупционного суда Зонтова арестовали с залогом 35 млн гривен.