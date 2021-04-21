Арестованного брата Вовка уволили из Службы внешней разведки

Причина - нарушение воинской дисциплины и условий прохождения службы.

Арестованного брата Вовка уволили из Службы внешней разведки
Фото: Олег Скрипник

Служба внешней разведки Украины освободила от военной службы Юрия Зонтова, которого в начале апреля задержали детективы НАБУ по подозрению в даче взятки.

Об этом сообщила пресс-служба СВР в среду.

"Служба внешней разведки Украины сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю. Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы. Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от военной службы", - говорится в сообщении.

Зонтов, который является родным братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, якобы обещал за 100 тыс. долларов организовать необходимое решение в ОАСК.

По решению Высшего антикоррупционного суда Зонтова арестовали с залогом 35 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Чиновника Миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взяткиЧиновника Миграционной службы задержали при получении $9 тыс. взятки
Плиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять летПлиса переназначили главой Госаудитслужбы на пять лет
НАБУ сообщил о подозрении экс-начальнику департамента взрывотехнической службы НацполицииНАБУ сообщил о подозрении экс-начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции
ВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи ВовкаВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи Вовка
РоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - ЛапутинаРоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - Лапутина
По материалам контрразведки СБУ прекращены полномочия двух иностранных дипломатовПо материалам контрразведки СБУ прекращены полномочия двух иностранных дипломатов
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Нацсовет по вопросам разведки США: РоSSия в ближайшие 20 лет и дальше будет "разрушительной силой" мираНацсовет по вопросам разведки США: РоSSия в ближайшие 20 лет и дальше будет "разрушительной силой" мира
За сообщника брата судьи Вовка внесли 3 млн грн залогаЗа сообщника брата судьи Вовка внесли 3 млн грн залога
Суд арестовал сообщника брата ВовкаСуд арестовал сообщника брата Вовка
Последние новости
Подгружаем последние новости