Путин: "Можно как угодно относиться к Януковичу или Лукашенко, но планировать убийство - это слишком"

Президент РФ прокомментировал сообщение о якобы готовящемся покушении на Лукашенко.

Путин: "Можно как угодно относиться к Януковичу или Лукашенко, но планировать убийство - это слишком"
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин считает, что планировать убийства высших должностных лиц "это уже слишком". Так он прокомментировал сообщение о якобы готовящемся покушении на Александра Лукашенко. То же самое, по его словам, касается и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом Путин заявил в своем послании к Федеральному собранию.

"Я имею в виду факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения коллективного Запада. Никто этого просто якобы и не замечает", - сказал президент РФ.

Фото: kremlin.ru

"Повторяю, можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Но практика организация госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - это уже слишком. Все границы перешли уже", - добавил Путин.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что иностранные спецслужбы готовили покушение на него и хотели "посадить в погреб" его детей. Никаких доказательств своих слов он не привел.

Экс-президент Украины Янукович и его защита также заявляли о неоднократных попытках его убить на пути бегства из резиденции "Межигорье" за границу во время Революции Достоинства, в период с 21 по 23 февраля 2014 года. В частности, Янукович говорил, что 21 февраля его кортеж в Киеве обстреляли из автоматов, потом Александр Турчинов угрожал поднять истребители против вертолета, на котором бывший президент летел из Харькова в Донецк. После этого 22 февраля кортеж Януковича якобы чуть не попал в засаду "вооруженных людей, вооруженных автоматическим оружием".

1 марта 2014 года, находясь на территории РФ, Янукович совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и оккупации части Донбасса.

В 2018 году сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко, который был охранником Януковича и 21-23 февраля 2014 года сопровождал его во время бегства из Украины, рассказал, что никаких покушений на экс-президента не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"
"Слуга народа" потребует объяснений от своего депутата за поездку к Лукашенко"Слуга народа" потребует объяснений от своего депутата за поездку к Лукашенко
Нардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом БеларусиНардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом Беларуси
РоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - ЛапутинаРоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - Лапутина
РоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороныРоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороны
Байден позвонил Путину и предложил встречу на нейтральной территорииБайден позвонил Путину и предложил встречу на нейтральной территории
Друг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИДруг Путина Ротенберг завладел пятью отелями в оккупированном Крыму, - СМИ
Порошенко: Путин преследует две цели эскалации - запугать мир и заставить Украину пойти на уступкиПорошенко: Путин преследует две цели эскалации - запугать мир и заставить Украину пойти на уступки
Москва не ждет извинений от Вашингтона за заявления Байдена о Путине-"убийце"Москва не ждет извинений от Вашингтона за заявления Байдена о Путине-"убийце"
Последние новости
Подгружаем последние новости