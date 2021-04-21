Путин: "Можно как угодно относиться к Януковичу или Лукашенко, но планировать убийство - это слишком"

Президент РоSSии Владимир Путин считает, что планировать убийства высших должностных лиц "это уже слишком". Так он прокомментировал сообщение о якобы готовящемся покушении на Александра Лукашенко. То же самое, по его словам, касается и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом Путин заявил в своем послании к Федеральному собранию.

"Я имею в виду факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения коллективного Запада. Никто этого просто якобы и не замечает", - сказал президент РФ .

Фото: kremlin.ru

"Повторяю, можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Но практика организация госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - это уже слишком. Все границы перешли уже", - добавил Путин.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что иностранные спецслужбы готовили покушение на него и хотели "посадить в погреб" его детей. Никаких доказательств своих слов он не привел.

Экс-президент Украины Янукович и его защита также заявляли о неоднократных попытках его убить на пути бегства из резиденции "Межигорье" за границу во время Революции Достоинства, в период с 21 по 23 февраля 2014 года. В частности, Янукович говорил, что 21 февраля его кортеж в Киеве обстреляли из автоматов, потом Александр Турчинов угрожал поднять истребители против вертолета, на котором бывший президент летел из Харькова в Донецк. После этого 22 февраля кортеж Януковича якобы чуть не попал в засаду "вооруженных людей, вооруженных автоматическим оружием".

1 марта 2014 года, находясь на территории РФ , Янукович совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и оккупации части Донбасса.

В 2018 году сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко, который был охранником Януковича и 21-23 февраля 2014 года сопровождал его во время бегства из Украины, рассказал, что никаких покушений на экс-президента не было.