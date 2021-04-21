Кабмин продлевает карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня

Кабинет министров продлевает карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот режим касается органов государственной власти и их постоянной готовности к противодействию пандемии, но в то же время - это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осторожными", - отметил он.

Режим чрезвычайной ситуации по всей Украине был введен в марте 2020 года. После этого карантинные ограничения несколько раз меняли - от полного локдауна по стране, карантина выходного дня или адаптивных ограничений.

Согласно последнему до сегодняшнего дня решению правительства, карантин в Украине был продлен до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.

7 апреля Кабинет министров внес изменения в постановление о карантинных ограничениях. В частности, правительство разрешило в "красных" зонах торговлю посадочным материалом и работу химчисток.