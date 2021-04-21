Разумков извинился за вечеринку Тищенко

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему стыдно за действия отдельных депутатов, и извинился за них. Об этом он сказал во время поездки в Луцк, комментируя скандал вокруг вечеринки во время локдауна, которую устроил депутат Николай Тищенко из "Слуги народа".

"Сегодня так делать нельзя. Я стараюсь в Верховной Раде вводить политику единых стандартов, потому что двойные стандарты - путь в никуда. Если государство находится в непростой ситуации, у многих не хватает ресурсов для существования, есть проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать", - цитирует Разумкова издание "Волинські новини".

Он также выразил надежду, что фракция "Слуги народа" отреагирует и на Даниила Гетманцева за его реакцию на критику партийной дисциплины от шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Я надеюсь, реакция от фракции будет. Относительно заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом. И с праздниками сегодня можно отложить до того времени, когда отпраздновать смогут все. У моей жены в пятницу будет день рождения, но мы будем праздновать в тесном семейном кругу дома. И считаю, что это правильно. Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне как главе парламента за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех", - резюмировал он.

Напомним, что Тищенко в эти выходные устроил для своей жены вечеринку с фейерверком в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева .

В Киеве сейчас действует жесткий локдаун. Массовые собрания запрещены, обычных людей не пускают в общественный транспорт без специальных пропусков.

После того, как о вечеринке Тищенко узнали СМИ , он сказал, что не нарушал карантин.

Год назад во время первого локдауна Тищенко уже попадал в подобный скандал. Тогда расследователи Bihus.Info сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

Национальная полиция в понедельник открыла уголовное дело относительно вечеринки в киевском отеле.