Разумков извинился за вечеринку Тищенко

"Мне как главе парламента за действия некоторых своих коллег стыдно".

Разумков извинился за вечеринку Тищенко
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему стыдно за действия отдельных депутатов, и извинился за них. Об этом он сказал во время поездки в Луцк, комментируя скандал вокруг вечеринки во время локдауна, которую устроил депутат Николай Тищенко из "Слуги народа".

"Сегодня так делать нельзя. Я стараюсь в Верховной Раде вводить политику единых стандартов, потому что двойные стандарты - путь в никуда. Если государство находится в непростой ситуации, у многих не хватает ресурсов для существования, есть проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать", - цитирует Разумкова издание "Волинські новини".

Он также выразил надежду, что фракция "Слуги народа" отреагирует и на Даниила Гетманцева за его реакцию на критику партийной дисциплины от шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Я надеюсь, реакция от фракции будет. Относительно заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом. И с праздниками сегодня можно отложить до того времени, когда отпраздновать смогут все. У моей жены в пятницу будет день рождения, но мы будем праздновать в тесном семейном кругу дома. И считаю, что это правильно. Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне как главе парламента за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех", - резюмировал он.

Напомним, что Тищенко в эти выходные устроил для своей жены вечеринку с фейерверком в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева.

В Киеве сейчас действует жесткий локдаун. Массовые собрания запрещены, обычных людей не пускают в общественный транспорт без специальных пропусков.

После того, как о вечеринке Тищенко узнали СМИ, он сказал, что не нарушал карантин.

Год назад во время первого локдауна Тищенко уже попадал в подобный скандал. Тогда расследователи Bihus.Info сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

Национальная полиция в понедельник открыла уголовное дело относительно вечеринки в киевском отеле.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Тищенко заявил, что вечеринка в отеле Киева не нарушает карантинТищенко заявил, что вечеринка в отеле Киева не нарушает карантин
На вечеринку Тищенко в Киеве пришли коллеги по фракции и бизнесмены - "Схемы"На вечеринку Тищенко в Киеве пришли коллеги по фракции и бизнесмены - "Схемы"
Разумков не видит оснований для введения в Украине военного положенияРазумков не видит оснований для введения в Украине военного положения
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на завтраРазумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на завтра
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
Разумков: если нардепы будут работать дистанционно, люди не поймутРазумков: если нардепы будут работать дистанционно, люди не поймут
Разумков о разработке украинской вакцины против ковида: "Лучше таких обещаний не давать, а дождаться, пока ученые ее создадут"Разумков о разработке украинской вакцины против ковида: "Лучше таких обещаний не давать, а дождаться, пока ученые ее создадут"
Тищенко на 87-й ОИК обвинил Шевченко в сепаратизме и требовал встать перед ним на колени, - "ЧЕСНО"Тищенко на 87-й ОИК обвинил Шевченко в сепаратизме и требовал встать перед ним на колени, - "ЧЕСНО"
Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередных заседаний Рады 30 мартаРазумков подписал распоряжение о проведении внеочередных заседаний Рады 30 марта
Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаунРазумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун
Последние новости
Подгружаем последние новости