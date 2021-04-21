Президент Европарламента призвал РоSSию к деэскалации напряжения
Давид Сассоли подчеркнул важность соблюдения Россией международных обязательств.
Президент Европарламента Давид Сассоли выразил обеспокоенность развертыванием роSSийских военных сил у украинской границы и на территории Крыма. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к ПАСЕ, пишет "Укринформ".
"Я особенно обеспокоен развертыванием роSSийских вооруженных сил вдоль украинской границы и на территории противоправно аннексированного Крыма. Мы должны увидеть деэскалацию напряжения. Важно, чтобы РоSSия сделала шаг назад и придерживалась международных обязательств", - заявил он.
Сассоли также подчеркнул роль парламентариев в продвижении усилий по сохранению мира в Европе.
Напомним, что вчера во время сессии ПАСЕ президент Ассамблеи Хендрик Дамс пригрозил украинскому депутату Алексею Гончаренко дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины.
Гончаренко заявил, что "показал флаг Украины с дырками от роSSийских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями".