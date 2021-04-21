Президент Европарламента призвал РоSSию к деэскалации напряжения

Президент Европарламента Давид Сассоли выразил обеспокоенность развертыванием роSSийских военных сил у украинской границы и на территории Крыма. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к ПАСЕ , пишет "Укринформ".

"Я особенно обеспокоен развертыванием роSSийских вооруженных сил вдоль украинской границы и на территории противоправно аннексированного Крыма. Мы должны увидеть деэскалацию напряжения. Важно, чтобы РоSSия сделала шаг назад и придерживалась международных обязательств", - заявил он.

Сассоли также подчеркнул роль парламентариев в продвижении усилий по сохранению мира в Европе.

Напомним, что вчера во время сессии ПАСЕ президент Ассамблеи Хендрик Дамс пригрозил украинскому депутату Алексею Гончаренко дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины.