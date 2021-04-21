Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на майские праздники из соображений предупреждения распространения коронавируса.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляньям, вечеринкам, скоплению людей", - отметил он.

Глава правительства добавил, что особую осмотрительность и сознательное отношение необходимо показать в период майских праздников и Пасхи.

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома. В пятницу с Советом церквей и религиозных организаций будем обсуждать ситуацию, и я уверен, что все поддержат идею празднования Пасхи с соблюдением необходимых ограничений. Это очень важный момент, я хочу, чтобы украинцы услышали правительство и местные власти, и своих религиозных лидеров. Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне коронавируса", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что Министерство здравоохранения ожидает новой вспышки заболеваемости COVID-19 через несколько недель после Пасхальных и майских праздников.