Бундестаг проведет парламентские слушания из-за эскалации агрессии РоSSии против Украины

Слушания состоятся в четверг, 22 апреля.

Бундестаг проведет парламентские слушания из-за эскалации агрессии РоSSии против Украины

В четверг, 22 апреля, Бундестаг проведет парламентские слушания на тему "Перемещение роSSийских войск и нарастающая опасность эскалации на востоке Украины".

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Важно, что политический истеблишмент Германии прислушался к призывам Украины предотвратить новую роSSийскую интервенцию", - отметил посол.

Ранее Мельник призвал Германию оказать большую поддержку Украине, в частности, помочь как можно быстрее присоединиться к НАТО.

??Breaking
22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему “Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України».
Важливо, що ??політичний істеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій ??інтервенції
Danke @cducsubt @spdbt pic.twitter.com/BSf2VyVg10

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 21, 2021

Напомним, в марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Офиса президента - до 80 тысяч человек). В частности, роSSийские войска встали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей. По данным разведки Минобороны, РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель выступила на весенней сессии ПАСЕ и отметила, что политика РоSSии в отношении Украины и преследование оппозиционера Алексея Навального портят отношения между Европой и Россией. В то же время она сказала, что нужно сохранять площадку для диалога.

Польский депутат, глава политической группы "Европейской народной партии" в ПАСЕ Александр Почей спросил Меркель, почему Германия продолжает участвовать в строительстве газопровода "Северный поток - 2" и "не говорит с Россией единым с Европой голосом". Меркель на это ответила, что Германия всегда выступала за то, чтобы Украина сохраняла роль страны-транзитера газа в ЕС.

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