На Харьковщине задержали автобусы с "титушками", которые хотели дестабилизировать ситуацию для "картинки" в росСМИ

СБУ назвала заказчиком этих акций одну из пророSSийских политических сил Украины.

Фото: Владислав Абдулла Facebook

В Харьковской области СБУ задержала автобусы, в которых находились более 60 "титушек", которые хотели дестабилизировать ситуацию и создать "картинку для росСМИ".

Злоумышленников обнаружили в рамках масштабных антитеррористических учений, сообщил в Facebook пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдулла.

"Автобусы с «титушками» были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области. По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророSSийских политических сил в Украине для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета", - сообщил он.

Фото: Владислав Абдулла Facebook

Акции имели целью "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству РоSSии" картинку "для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины", добавил Абдулла.

Напомним, что Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей. Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Кроме того, СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях. Спецслужба проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства.

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