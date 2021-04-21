Депутат Сумского городского совета в один день получил подозрения по двум уголовным делам

Сумская областная прокуратура 20 апреля сообщила о подозрении депутату Сумского городского совета VIII созыва по двум уголовным делам.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Первое дело касается получения 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Следователи Государственной фискальной службы считают, что в сентябре 2020 года депутат взял деньги за положительное голосование по установлению границ нескольких земельных участков в городе Сумы. До этого уже сообщено о подозрении двум предпринимателям, которые якобы передали указанную сумму депутату (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Второе дело касается нанесения 2,6 млн грн убытков возглавляемому депутатом коммунальному предприятию (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

ГФС установила, что в 2018-2020 годах предприятие не уплатило 8,5 млн гривен рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Затем оно признало и погасило налоговый долг, получив 2,6 млн гривен штрафных санкций и пени.

Поэтому следствие считает, что из-за ненадлежащего выполнения директором предприятия своих служебных обязанностей коммунальному предприятию нанесен ущерб.

Прокуратура не указала имени подозреваемого, но сообщила, что депутат является не только директором коммунального предприятия, но и возглавляет одну из фракций. Таким образом, речь идет о директоре КП "Горводоканал" Анатолие Сагаче, который является главой фракции ВО "Батькивщина".