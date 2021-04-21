МВД изучает возможность создания открытого реестра домашних насильников

Также министерство анонсировало создание приложения для тех, кто пострадал или страдает от насилия.

Министерство внутренних дел Украины совместно с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) анонсировали создание мобильного приложения и внедрение средств электронного контроля за людьми, которые совершают домашнее насилие.

Также МВД и Национальная полиция изучают возможность создания открытого реестра обидчиков, сообщили в пресс-службе министерства.

В МВД отметили успешные результаты сотрудничества с UNFPA, в частности, масштабную информационную кампанию, системные обучение полицейских, материально-техническую помощь по усилению возможностей мобильных групп по противодействию домашнему насилию.

Представитель UNFPA в Украине Хайме Надаль сообщил, что направления будущего сотрудничества, которые будут полностью согласованными с МВД , будут включать разработку стандартных операционных процедур для работников полиции, развитие способностей мобильных групп и преподавателей учебных центров, создание мобильного приложения для тех, кто пострадал или страдает от насилия.

"Мы гордимся совместными наработками и особенно созданием специализированных мобильных групп в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Мы также считаем, количество жалоб о домашнем насилии, которое существенно возросло, свидетельствует о росте доверия к вашей работе", - сказал Хайме Надаль.

Напомним, по данным ВОЗ, каждая четвертая женщина и девушка во всем мире претерпела физическое или сексуальное насилие со стороны мужа или партнера-мужчины.

В 2020 году в Украине полицейские получили на 54% больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия, чем в прошлом году.