Представитель Госдепа назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцирует

РоSSийская пропаганда обвиняет Украину в том, что на самом деле делает сама РФ.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцирует.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 20 апреля, комментируя усиление военного присутствия РоSSии в Крыму и вдоль границ с Украиной.

"Позвольте прояснить: агрессор здесь - РоSSия. Мы не видели никаких признаков того, что Украина занимается провокациями или эскалацией напряженности. Что мы видели на самом деле - это роSSийская дезинформационная кампания, призванная обвинить Украину в том, что делает сам Кремль", - сказал Прайс.

Он добавил, что РоSSия собрала около границ Украины больше войск, чем в 2014 году во время оккупации Крыма. По словам спикера, это может быть только попыткой запугать Украину, но заверил, что США в любом случае поддерживает правительство и народ Украины.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Он сказал, что Украина не хочет войны, но готова к ней и будет защищаться от агрессии.