Представитель Госдепа назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцирует

РоSSийская пропаганда обвиняет Украину в том, что на самом деле делает сама РФ.

Представитель Госдепа назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцирует
Фото: state.gov

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцирует.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 20 апреля, комментируя усиление военного присутствия РоSSии в Крыму и вдоль границ с Украиной.

"Позвольте прояснить: агрессор здесь - РоSSия. Мы не видели никаких признаков того, что Украина занимается провокациями или эскалацией напряженности. Что мы видели на самом деле - это роSSийская дезинформационная кампания, призванная обвинить Украину в том, что делает сам Кремль", - сказал Прайс.

Он добавил, что РоSSия собрала около границ Украины больше войск, чем в 2014 году во время оккупации Крыма. По словам спикера, это может быть только попыткой запугать Украину, но заверил, что США в любом случае поддерживает правительство и народ Украины.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Он сказал, что Украина не хочет войны, но готова к ней и будет защищаться от агрессии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужнаЗеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
Блок рекламы


Похожие новости
Украина не хочет войны, но готова к ней, - ЗеленскийУкраина не хочет войны, но готова к ней, - Зеленский
РоSSийский певец Моргенштерн заявил, что боится ехать в УкраинуРоSSийский певец Моргенштерн заявил, что боится ехать в Украину
Тищенко заявил, что вечеринка в отеле Киева не нарушает карантинТищенко заявил, что вечеринка в отеле Киева не нарушает карантин
Нардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом БеларусиНардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом Беларуси
Главный санврач назвал вакцинацию за деньги криминалом и попросил сообщать о таких фактах в полициюГлавный санврач назвал вакцинацию за деньги криминалом и попросил сообщать о таких фактах в полицию
Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"Министр культуры назвал непонятным тезис об "украинском русском языке" и выступил за "мягкую украинизацию"
Марченко назвал Саакашвили "шулером с большой дороги" в ответ на упреки в коррупцииМарченко назвал Саакашвили "шулером с большой дороги" в ответ на упреки в коррупции
Главный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ УкраиныГлавный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ Украины
Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении программы - МарченкоУкраина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении программы - Марченко
ПЦУ призвала РоSSию прекратить агрессию против Украины: "Остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину"ПЦУ призвала РоSSию прекратить агрессию против Украины: "Остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину"
Последние новости
Подгружаем последние новости