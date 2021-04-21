Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину

Политик страны-агрессора заявил, что на месте Путина давно бы объявил, что "будет защищать свой мир, родину и язык".

Лидер коммунистической партии РоSSии Геннадий Зюганов призвал к "официальному", а не скрытому использованию роSSийских окупационных войск в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он заявил в интервью роSSийскому каналу в Telegram "Радиоточка НСН", пишет "Лига".

Зюганов заявил, что он "давно бы" на месте президента РФ Владимира Путина "официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою родину, свой язык".

"Признать Донецкую и Луганскую республики - воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, в том числе военными средствами", - высказался политик страны-агрессора.

Зюганову запрещен въезд в Украину. В 2020-м этот запрет продлили еще на три года из-за того, что он является лицом, несущим угрозу национальной безопасности Украины.

С начала боевых действий, с 2014 года, роSSийские власти пытаются убеждать, что их военные не участвуют в войне против Украины и "их там нет".

Вчера президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту РФ Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

В Кремле на это ответили, что встреча "не имеет смысла, это заявление хорошего актера".