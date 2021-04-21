Экс-руководитель комбината получил 5 лет условно за попытку дать $ 20 тыс. главе Госрезерва

Обвиняемый помогал следствию и сам сообщил о совершении преступления.

Бывший руководитель государственной организации, входящей в структуру Государственного агентства резерва, получил 5 лет условно за попытку дать $ 20 тыс. главе ведомства.

Об этом сообщается на сайте Высшего антикоррупционного суда, который 20 апреля утвердил соответствующее соглашение о признании виновности.

Обвиняемый признал себя виновным в предоставлении неправомерной выгоды и получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, испытательный срок - 2 года.

Он обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства, сообщать уполномоченному органу об изменении своего места жительства, учебы или работы.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Имя обвиняемого в сообщении не указано, но речь может идти о бывшем генеральном директоре государственной организации "Комбинат "Звезда"" Антоне Шевцове. Основным видом деятельности комбината является прием нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, танкеров, хранение их в резервуарном парке и отгрузка нефтепродуктов в автоцистерны, вагоно-цистерны или танкеры.

В судебном реестре ранее сообщалось, что во время следствия обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления и добровольно подал заявление о его совершении, не зная, что досудебное следствие против него уже ведется.

Шевцов также сообщил НАБУ всю информацию, в том числе ту, которая не была известна, о передаче неправомерной выгоды и предоставил добровольно доступ к своему телефону, где содержалась ценная для досудебного расследования информация.

Напомним, что в начале 2020 года в Киеве был задержан начальник Управления государственного резерва.

Следствие установило, что с ноября 2019 года чиновник убеждал руководителей предприятий из сферы управления Госрезерва, что они смогут сохранить свои должности только за деньги. Взятки якобы должны были передавать через него главе Госрезерва.

Когда он пришел с этим предложением к главе Госрезерва, тот обратился в правоохранительные органы.

Детективы НАБУ зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым взяток от руководителей предприятий. Себе он оставлял 20% от суммы. Во время передачи одного из таких траншей в размере 40 тысяч долларов он был задержан.

Госрезерв Украины тогда возглавлял Ярослав Погорелый, его уволили через несколько месяцев после этого.